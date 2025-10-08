VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die VeriSign-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 268,00 USD.
Um 15:50 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 268,00 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die VeriSign-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 268,00 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 270,44 USD. Zuletzt wechselten 8.630 VeriSign-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,41 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. 15,82 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,63 USD am 02.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 34,47 Prozent wieder erreichen.
VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.
Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 409,90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von VeriSign rechnen Experten am 22.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.
