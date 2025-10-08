VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Abend mit Kursabschlägen

Blick auf VeriSign-Kurs

Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 265,54 USD ab.

Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:00 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 265,54 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 265,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 270,44 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 60.271 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,90 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 175,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,86 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 24.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VeriSign ein EPS von 2,01 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 409,90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

