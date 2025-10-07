VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign wird am Dienstagabend ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 270,18 USD.

Um 20:06 Uhr fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 270,18 USD ab. Im Tief verlor die VeriSign-Aktie bis auf 268,54 USD. Bei 270,87 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.601 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 310,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 12,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 24.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,01 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 USD je VeriSign-Aktie belaufen.

