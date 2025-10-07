VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken VeriSign am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 269,08 USD ab.

Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 269,08 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 269,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 270,87 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.751 Stück gehandelt.

Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,36 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 175,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 24.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 409,90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von VeriSign rechnen Experten am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 8,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

