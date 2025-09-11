VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Abend tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 287,16 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:05 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 287,16 USD. In der Spitze fiel die VeriSign-Aktie bis auf 286,81 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 287,86 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 53.389 VeriSign-Aktien.

Bei 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,10 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,63 USD ab. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 38,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Am 24.07.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 2,21 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

