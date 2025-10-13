VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Montagnachmittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von VeriSign gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 259,91 USD.
Der VeriSign-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 259,91 USD. Das Tagestief markierte die VeriSign-Aktie bei 259,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 260,63 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.457 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 19,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.
VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 409,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. VeriSign dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 USD je VeriSign-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu VeriSign Inc.
