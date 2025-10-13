DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,2%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1568 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.109 +2,3%
Aktienkurs aktuell

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Montagabend gefragt

13.10.25 20:23 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Montagabend gefragt

Die Aktie von VeriSign zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 263,32 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
223,40 EUR -0,80 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:03 Uhr 1,0 Prozent auf 263,32 USD. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 263,32 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 260,63 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 61.977 VeriSign-Aktien.

Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VeriSign-Aktie somit 15,17 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 175,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 24.07.2025. Es stand ein EPS von 2,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,01 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 409,90 Mio. USD im Vergleich zu 387,10 Mio. USD im Vorjahresquartal.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

