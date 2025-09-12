VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Donnerstagabend nahezu unverändert

VeriSign im Blick

Die Aktie von VeriSign hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der VeriSign-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 287,96 USD.

Bei der VeriSign-Aktie ließ sich um 20:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 287,96 USD. Zwischenzeitlich stieg die VeriSign-Aktie sogar auf 289,95 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 286,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,21 USD. Zuletzt wechselten 71.268 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 175,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,01 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 24.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 USD je VeriSign-Aktie belaufen.

