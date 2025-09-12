DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1782 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.646 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Aumovio AUM0V1 Tesla A1CX3T Intel 855681 Continental 543900 SAP 716460 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- US-Börsen höher -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court Fed-Streit eskaliert: Trump zieht vor den Supreme Court
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
VeriSign im Blick

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Donnerstagabend nahezu unverändert

18.09.25 20:25 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Donnerstagabend nahezu unverändert

Die Aktie von VeriSign hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der VeriSign-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 287,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
241,20 EUR 0,80 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der VeriSign-Aktie ließ sich um 20:03 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 287,96 USD. Zwischenzeitlich stieg die VeriSign-Aktie sogar auf 289,95 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 286,21 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,21 USD. Zuletzt wechselten 71.268 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 175,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,01 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 24.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 USD je VeriSign-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

In eigener Sache

Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf VeriSign

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VeriSign

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen