VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Nachmittag fester

VeriSign im Blick

24.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 287,15 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
242,60 EUR 4,80 EUR 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:45 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 287,15 USD nach oben. Kurzfristig markierte die VeriSign-Aktie bei 287,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 287,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.032 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,63 USD am 02.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Am 24.07.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 387,10 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 409,90 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 23.10.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,82 USD je Aktie in den VeriSign-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

