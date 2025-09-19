VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Abend gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von VeriSign. Zuletzt wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 284,35 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die VeriSign-Papiere um 20:06 Uhr 0,6 Prozent. Der Kurs der VeriSign-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 284,62 USD zu. Mit einem Wert von 282,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 65.681 VeriSign-Aktien.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 175,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Am 24.07.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 387,10 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 409,90 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 23.10.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

