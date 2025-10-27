VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von VeriSign gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 243,01 USD.

Die VeriSign-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 243,01 USD. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 241,40 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,48 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 95.856 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 21,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,27 USD, nach 2,07 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 419,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 390,60 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 8,86 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

