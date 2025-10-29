VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Mittwochabend mit Verlusten

VeriSign im Fokus

Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 233,12 USD.

Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 233,12 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 232,50 USD. Bei 238,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 200.544 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 33,15 Prozent zulegen. Bei 175,63 USD fiel das Papier am 02.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,66 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

VeriSign veröffentlichte am 23.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 2,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,07 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,30 Prozent auf 419,10 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,12 USD je VeriSign-Aktie.

