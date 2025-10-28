VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Dienstagabend südwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 242,46 USD.

Der VeriSign-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 242,46 USD. Die VeriSign-Aktie sank bis auf 242,07 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 245,18 USD. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128.586 Stück gehandelt.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,03 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte VeriSign am 23.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 419,10 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 390,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,86 USD je Aktie belaufen.

