VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag stärker

VeriSign im Fokus

Die Aktie von VeriSign zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 237,06 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die VeriSign-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 237,06 USD. In der Spitze legte die VeriSign-Aktie bis auf 238,43 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 235,87 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 40.130 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 30,94 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,63 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,91 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Am 23.10.2025 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VeriSign noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 419,10 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 390,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die VeriSign-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 9,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien