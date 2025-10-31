VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Freitagabend nordwärts

Blick auf VeriSign-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von VeriSign. Zuletzt wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 238,93 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 238,93 USD nach oben. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 238,93 USD. Bei 235,87 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 109.700 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Abschläge von 26,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 23.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. VeriSign hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 419,10 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,12 USD je Aktie in den VeriSign-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien