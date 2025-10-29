VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 235,09 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 235,09 USD. Der Kurs der VeriSign-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 233,61 USD nach. Bei 238,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der VeriSign-Aktie belief sich zuletzt auf 68.143 Aktien.
Bei 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 25,29 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 23.10.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 390,60 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 419,10 Mio. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass VeriSign einen Gewinn von 9,12 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
