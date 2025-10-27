VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Abend nahe Nulllinie

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von VeriSign. Zum Vortag unverändert notierte die VeriSign-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 246,89 USD.

Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der VeriSign-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 246,89 USD. In der Spitze gewann die VeriSign-Aktie bis auf 250,99 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VeriSign-Aktie bisher bei 241,40 USD. Mit einem Wert von 245,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 205.899 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 175,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,07 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 419,10 Mio. USD – ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VeriSign 390,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte VeriSign am 05.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,86 USD je Aktie in den VeriSign-Büchern.

Redaktion finanzen.net

