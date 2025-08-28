VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagabend nahe Vortagesschluss
Die Aktie von VeriSign zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Die VeriSign-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 271,83 USD.
Mit einem Wert von 271,83 USD bewegte sich die VeriSign-Aktie um 20:01 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 272,38 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die VeriSign-Aktie bis auf 271,14 USD. Bei 271,69 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der VeriSign-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 82.383 Stück gehandelt.
Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 12,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 175,63 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte VeriSign am 24.07.2025 vor. Das EPS lag bei 2,21 USD. Im letzten Jahr hatte VeriSign einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 409,90 Mio. USD – ein Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VeriSign 387,10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.
