Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Verizon. Zuletzt ging es für die Verizon-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 40,76 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Verizon-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 40,76 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Verizon-Aktie bisher bei 40,73 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 41,35 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 513.289 Verizon-Aktien.

Bei 47,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Verizon-Aktie mit einem Kursplus von 16,18 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.01.2025 Kursverluste bis auf 37,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Verizon-Aktie damit 8,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,74 USD.

Am 29.10.2025 hat Verizon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,78 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Verizon im vergangenen Quartal 33,82 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Verizon 33,33 Mrd. USD umsetzen können.

Am 27.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Verizon veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Verizon.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,69 USD je Verizon-Aktie belaufen.

