Verkehrsminister stellt Strategie für Deutsche Bahn vor

BERLIN (dpa-AFX) - Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will an diesem Montag (10.00 Uhr) die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, offiziell vorstellen sowie Eckpunkte für eine Reform der kriselnden Deutschen Bahn präsentieren. Der bisherige Bahnchef, Richard Lutz, muss abtreten. Er hatte es nicht geschafft, die vielfachen Krisen des Unternehmens in den Griff zu bekommen.

Zur neuen Strategie wurde bisher kaum etwas bekannt. Erwartet wird, dass der Bund als Eigentümer die Deutsche Bahn künftig enger steuern will. Im Blickpunkt steht die Infrastruktur-Sparte InfraGo. Der Titel der Strategie lautet: "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene".

Am Wochenende wurde bekannt, dass Palla künftig den Konzern leiten wird. Die gebürtige Südtirolerin war bislang im Vorstand für den Regionalverkehr der Deutschen Bahn zuständig und führte die Sparte wieder in die schwarzen Zahlen./maa/DP/stw