DAX rutscht immer tiefer ins Minus

Der DAX baut seine Verluste auch am Mittwoch weiter aus und startete mit einem Abschlag von 1,22 Prozent bei 10.669,99 Punkten in den Handel. Auch im weiteren Verlauf bleibt der deutsche Leitindex tief in der Verlustzone. Derzeit notiert er 2,14 Prozent schwächer bei 10.587,77 Zählern.

Die Vorgaben aus Übersee belasten: An den US-Aktienmärkten war es am Dienstag deutlich abwärts gegangen, an den Börsen in Asien zeigen sich die Anleger unentschlossen.

Der Markt bleibt in der Corona-Krise weiter im Zwiespalt zwischen Lockerung und Vorsicht. Am Vorabend warnte auch der prominente US-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci vor übertrieben schneller Rückkehr zur Normalität. "Das könnte wirklich ernste Konsequenzen haben", sagte Fauci am Dienstag in einer Video-Anhörung des Senats. Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treibt Präsident Donald Trump derweil Lockerungen voran. Obendrein ist der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder in den Köpfen der Anleger präsent.

Ansonsten stehen zur Wochenmitte eine Reihe von Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe mit ihren Geschäftszahlen im Fokus. So war die Commerzbank angesichts der Furcht vor vielen Kreditausfällen infolge der Corona-Krise im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht als befürchtet. Dennoch sieht sich das Finanzhaus dank ihrer guten Kapitalausstattung gut gerüstet für die kommenden Monate. Der ebenfalls im MDAX notierte Telekommunikationsanbieter United Internet steigerte Umsatz und operatives Ergebnis zum Jahresauftakt wie erwartet und bleibt virusbedingt unter Vorbehalt bei seinen Jahreszielen. Deutsche Wohnen profitierte auch im ersten Quartal von steigenden Mieten. Allerdings hatten höhere Verwaltungskosten den Betriebsgewinn gedrückt. Ferner belasteten die Folgen der Corona-Krise den ohnehin angeschlagenen Kabel- und Bordnetzspezialist LEONI im ersten Quartal schwer.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag