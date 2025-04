Verluste in New York: Dow Jones sackt zum Handelsstart deutlich ab

Dow Jones-Performance im Fokus

Der Dow Jones bricht am Montagmorgen deutlich ein.

Am Montag verbucht der Dow Jones um 15:54 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 3,04 Prozent auf 37.148,28 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,730 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 4,65 Prozent auf 40.097,90 Punkte an der Kurstafel, nach 38.314,86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 36.611,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 37.879,65 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 07.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42.801,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.01.2025, wurde der Dow Jones mit 42.528,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38.904,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 12,37 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45.054,36 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Procter Gamble (-2,23 Prozent auf 160,11 USD), UnitedHealth (-2,33 Prozent auf 512,80 USD), Merck (-2,49 Prozent auf 79,44 USD), Verizon (-2,56 Prozent auf 41,93 USD) und McDonalds (-3,06 Prozent auf 290,92 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-7,92 Prozent auf 86,84 USD), Caterpillar (-6,97 Prozent auf 267,99 USD), Apple (-6,97 Prozent auf 175,25 USD), Home Depot (-6,87 Prozent auf 305,75 EUR) und Nike (-6,50 Prozent auf 53,53 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 31.101.167 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,564 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,09 erwartet. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net