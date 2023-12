Verluste in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

NASDAQ-Handel im Fokus

Der NASDAQ 100 gönnte sich zum Handelsende eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ 100 schloss am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 16.537,83 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,249 Prozent auf 16.603,54 Punkte an der Kurstafel, nach 16.562,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16.660,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16.419,26 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,91 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 14.11.2023, den Stand von 15.812,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15.473,89 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 14.12.2022, mit 11.740,92 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 52,25 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 16.660,71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10.696,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lucid (+ 14,48 Prozent auf 5,14 USD), Enphase Energy (+ 11,72 Prozent auf 120,22 USD), Align Technology (+ 11,09) Prozent auf 257,02 USD), Moderna (+ 9,25 Prozent auf 85,87 USD) und ON Semiconductor (+ 6,35 Prozent auf 86,21 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Exelon (-7,56 Prozent auf 37,90 USD), Adobe (-6,35 Prozent auf 584,64 USD), Verisk Analytics A (-4,77 Prozent auf 235,43 USD), Palo Alto Networks (-4,28 Prozent auf 300,44 USD) und Mondelez (-3,30 Prozent auf 70,70 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Lucid-Aktie aufweisen. 23.791.728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,783 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,28 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net