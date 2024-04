Verluste in New York: NASDAQ 100 letztendlich schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ 100 bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,94 Prozent schwächer bei 18.121,78 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,18 Prozent leichter bei 18.076,43 Punkten, nach 18.293,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 18.135,57 Punkte, das Tagestief hingegen 18.002,27 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 18.302,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16.543,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 13.181,35 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 9,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18.464,70 Punkten. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fortinet (+ 1,52 Prozent auf 68,85 USD), Xcel Energy (+ 1,50 Prozent auf 54,08 USD), Atlassian A (+ 1,37 Prozent auf 196,02 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,23 Prozent auf 497,37 USD) und Constellation Energy (+ 1,16 Prozent auf 188,13 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Tesla (-4,90 Prozent auf 166,63 USD), ON Semiconductor (-4,56 Prozent auf 70,48 USD), Walgreens Boots Alliance (-4,20 Prozent auf 18,72 USD), Autodesk (-4,14 Prozent auf 248,71 USD) und Enphase Energy (-4,01 Prozent auf 113,55 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.765.822 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,914 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Walgreens Boots Alliance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,62 Prozent.

