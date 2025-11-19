DAX23.199 +0,1%Est505.527 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,43 -2,9%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.179 -1,2%Euro1,1570 -0,1%Öl64,41 -0,6%Gold4.113 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte ein Investment in Binance Coin von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

VERMISCHTES: Schweizer Bergdorf droht neuerlich ein Felssturz

19.11.25 10:25 Uhr

BRIENZ (dpa-AFX) - Im Schweizer Bergdorf Brienz droht ein neuerlicher Felssturz. Geologen erwarten nach Angaben der Gemeinde, dass sich in den nächsten Tagen bis zu 150.000 Kubikmeter Fels oberhalb des Orts lösen könnten. Die Menge entspreche etwa 150 Einfamilienhäusern.

Wer­bung

Im ungünstigen Fall könnte die abbrechende Masse eine weitere Schutthalde in Bewegung bringen. Dadurch könnte ein Schuttstrom von bis zu einer Million Kubikmeter Material entstehen. "Teile des Dorfes könnten dadurch getroffen werden", teilte die Gemeinde weiter mit. Möglich sei aber auch, dass das Geschehen keine weiteren Auswirkungen habe.

Das Dörfchen war wegen einer drohenden gewaltigen Gerölllawine im Mai 2023 geräumt worden. Wenige Wochen später stürzten 1,2 Millionen Kubikmeter Felsmassen talwärts und verfehlten den Ort nur knapp. Die rund 80 Einwohner konnten im Juli 2023 zurückkehren, aber im November 2024 war die Lage erneut so ernst, dass wieder eine Räumung angeordnet wurde./mrd/DP/mis