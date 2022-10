Aktien in der Rezession - Qualität ist eine gute Idee

Bevor wir sich mit Investitionsmöglichkeiten während rezessiver Phasen befasst, sollte man sich genau ansehen, was eine Rezession ist. Eine technische Rezession wird definiert durch zwei aufeinanderfolgende Quartale mit einem rückläufigen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Jenseits der theoretischen Definition bedeutet eine Rezession einfach ausgedrückt, dass das Wirtschaftswachstum insgesamt zurückgeht. Einige Sektoren können weiterwachsen, während andere schrumpfen - aber das Gesamtniveau der Wirtschaftsaktivität sinkt während einer Rezession. Rezessionen werden durch einen Rückgang des Investitions- und Ausgabeverhaltens verursacht.

Dafür kann es mehrere Gründe geben: Beispielsweise können Verbraucher überschuldet, Unternehmensbewertungen oder die Arbeitslosigkeit sowie die Inflation zu hoch sein. Aus Unternehmenssicht müssen Kosten gesenkt oder die Produkte an veränderte Bedürfnisse der Kunden angepasst werden, damit Krisensituationen erfolgreich überstanden werden können. Ein wirtschaftlicher Abschwung führt in der Regel zu niedrigeren Gewinnen für viele der führenden Unternehmen. Aus diesem Grund genügt bereits die Erwartung einer Rezession, um eine Korrektur an den Kapitalmärkten auszulösen. Daher können Rezessionen auch für Investoren herausfordernd sein. Gerade die Depots jüngerer Anleger, die in den letzten Jahrzehnten nur steigende Aktienkurse - insbesondere der Technologiebereich - gesehen haben, stehen das erste Mal auf dem emotionalen Prüfstand.

Wie also sollten sich Anleger während einer Rezession positionieren?

Zunächst sollten Sie das Vertrauen nicht verlieren. Es mag verlockend erscheinen, in der Rezession alles zu verkaufen, wenn die Stimmung am Boden ist. Obwohl Anleger diese wirtschaftlichen Abschwünge fürchten, können sie auch einige der besten Kaufgelegenheiten schaffen. Die große Rezession im Jahr 2008 erschien vielen Anlegern wie das Ende der Welt. Doch es war die Kaufgelegenheit ihres Lebens, da sie einem zehnjährigen Bullenmarkt vorausging. Denn große Vermögen werden in der Krise geschaffen.

Aus mehreren Gründen können Rezessionen für Anleger großartige Kaufgelegenheiten bieten. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten gibt es qualitativ hochwertige Aktien sozusagen zum Sonderpreis. Und wie sagt man so schön: Der Gewinn liegt im Einkauf! Allerdings sollten Anleger einige Grundvoraussetzungen erfüllen, um diese Kaufgelegenheiten auch voll nutzen zu können. Sie haben ein ausreichendes finanzielles Polster geschaffen und benötigen das investierte Vermögen nicht zur Bestreitung des Lebensunterhalts. Darüber hinaus sollten Sie einen Anlagehorizont besitzen, der länger als fünf Jahre geht. Zuletzt benötigen Sie Nerven wie Drahtseile, denn es kostet viel Überwindung genau dann zu investieren, wenn die Welt medial gerade untergeht.

In Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit sind Qualitätsaktien die beste Wahl, da sie eine Reihe von Stärken aufweisen. Qualitätsunternehmen zeichnen sich durch stabile Geschäftsmodelle und starke Marktstellung aus. Die Unternehmen sollten innerhalb ihrer Branche eine beherrschende Position mit einem starken Marken- und Produktportfolio aufweisen. Aus diesem Grund erwirtschaften diese tendenziell höhere Margen und kommen mit einer geringen Verschuldung aus. Durch diese Kombination können Konjunkturabschwünge leichter aufgefangen werden und die Chance für schnelle Erholungen sind vergleichsweise hoch. Wenn Anleger in einer Rezession investieren möchten, sollten Sie also nach Qualitätsaktien ausschauhalten.

Ein gutes Beispiel stellt der Datenlieferant Fair Isaac aus den USA dar. Das Unternehmen erwirtschaftet seinen Umsatz mit dem sog. FICO Score, einer Kreditwürdigkeitsprüfung für Kreditkartenaussteller, Versicherer und Banken. Im Gegenzug werden für die Kunden regelmäßige Lizenzgebühren fällig - ein so genanntes Abo-Modell, welches wiederkehrende Umsätze verspricht. Zudem setzt ist es für die Konkurrenz schwierig, Fair Isaac von seiner Position zu verdrängen, da das Unternehmen seit vielen Jahren einen festen Stand bei seinen Kunden hat.

Ein prominenteres Beispiel ebenfalls aus den USA stellt Alphabet dar. Der Mutterkonzern hinter Google, sucht im Bereich der Suchmaschine immer noch seinesgleichen und ist aus unser aller Leben mit Google, Youtube oder Android nicht wegzudenken. Die herausragende Marktposition spiegelt sich auch durch eine sehr geringe Verschuldung und vergleichsweise hohe Profitabilität wider. Die Aktie wird aktuell zum niedrigsten Kurs-Gewinn-Verhältnis seit 10 Jahren gehandelt.

Allerdings sollte auch hier nicht alles auf eine Karte gesetzt werden. Grundsächlich gilt es zwei Regeln zu befolgen. Regel Nr. 1 Niemand kann die Zukunft hinreichend genau prognostizieren! Daher können die Kurse nach dem Zeitpunkt der Investition auch noch weiterfallen. In der Praxis könne sich Anleger durch eine scheibchenweise Investition in mehreren Tranchen hiervor schützen. Regel Nr. 2 legen Sie niemals alle Eier in einen Korb. Die Streuung der Investition über mehrere Aktien unterschiedlicher Regionen und Branchen reduziert die Schwankungsanfälligkeit des Depots.

