China neuer 5-Jahresplan - Wachstum für das Depot

Darüber hinaus wurde deutlich: Chinas meint es mit seinen ehrgeizigen Zielen sehr ernst. In allen Bereichen soll sich die Lage für China und seine Bevölkerung verbessern. Neben Technologieentwicklung sind die Verbesserung der Lebenssituation aller Bürger und Umwelttechnologien wesentliche Bereiche, die in den besonderen Fokus gelangten. Die ehrgeizigen Ziele der Staatsführung bieten Inverstoren exzellente langfristige Perspektiven.

China will in den nächsten fünf Jahren 580 Milliarden US-Dollar in Grundlagenforschung investieren. Dies betrifft die Bereiche Chips, Robotik, Kommunikation und Digitalisierung. Mit dem Ziel der Dekarbonisierung der Wirtschaft möchte China in den nächsten Jahren zum Vorreiter werden. Investitionen in die Segmente Windkraft/Solarenergie werden massiv aufgestockt. Im Bereich der E-Mobilität strebt China nach einem Spitzenplatz im internationalen Vergleich. Unternehmen wie BYD (Batterien), Geely und Nio (E-Autos und autonomes Fahren) bezeugen dieses Bestreben. Kürzlich kündigte die in Europa als Handyhersteller bekannte Xiaomi an, ebenfalls die Entwicklung eines eigenen E-Autos anzugehen. Alle Beispiele zeigen, es ist China ernst mit der technologischen Führerschaft. Die Investitionen werden dazu beitragen, das bestätigte Wachstumsziel von jährlich sechs Prozent zu erreichen und ggfls. zu übertreffen. Somit bleibt China die Wachstumslokomotive der Welt. Für Unternehmen, die den Staatskurs mitttragen, ergeben sich glänzenden Perspektiven. Politische Unstimmigkeiten mit den USA u.a. werden immer wieder für heftige Schwankungen an den Märkten sorgen, aber sie werden den Aufschwung Chinas und Ihrer Unternehmen nicht dauerhaft bremsen.

Anleger sollten sich daher an diesen großen Chancen, die Chinas Aufstieg zur Weltmacht bietet, beteiligen. Insbesondere nachdem die dortigen Märkte, nach fulminanten Start in das Jahr, aktuell stärker konsolidieren. Empfehlenswert dafür sind Fondsanlagen. Aktuelle Beispiele von Kursrückgängen bei Einzeltiteln, unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg, wie zum Beispiel bei Alibaba, mit hoher Geldstrafe belegt oder Baidu, abgestraft durch massive Verkäufe eines Hedgefonds, sind Beispiele für eine weiterhin hohe Volatilität und machen Einzelanalgen weniger attraktiv. Diese Unsicherheit mindert der Investor durch eine breite Streuung. Dafür stehen marktbreite ETFs wie der DB CSI300 Tracker (WKN DBX0M2) zur Verfügung. Dieser investiert in die 300 liquidesten chinesischen Aktien.

Alternativ bieten sich konzentriertere Fonds von Spezialisten an. Der aktive Fonds "Awesome Future Tech Opportunities" (WKN A2PS21) investiert in chinesische Technologieunternehmen, die zu den führenden des Marktes gehören. Aktuell werden Titel aus den Segmenten E-Commerce, interactive Media, GreenTech, New Mobility und Fintech als attraktiv angesehen. Dazu werden aktuell rund 20 bis 30 Werte allokiert. Der Fonds zeichnet sich durch ein Managementteam aus, welches gut vernetzt ist und langjährige Erfahrungen im chinesischen Markt besitzt. Mit einer Wertentwicklung von rund 40 Prozent auf Sicht von einem Jahr zeigt er eindrucksvoll die Perspektiven, die zukünftig eher noch besser ausfallen können. Auch für Sparpläne mit regelmäßigen Einzahlungen bieten sich oben genannten Fonds an. Abschließend bleibt festzuhalten: Das chinesische Jahrhundert steht immer noch am Anfang und bietet große Chancen für Investoren.

von Uwe Wiesner, Vermögensverwalter der Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft in Berlin

