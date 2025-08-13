Verrica Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Verrica Pharmaceuticals hat am 12.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 12,7 Millionen USD gegenüber 5,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
