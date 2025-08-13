DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,00 +2,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin105.214 -0,1%Euro1,1705 ±0,0%Öl65,88 +0,2%Gold3.361 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- Wall Street schließt im Plus -- Bullish mit fulminantem IPO -- TUI schlägt Erwartungen -- RENK, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Ist das Netzwerkgeschäft die nächste Wachstumssäule? NVIDIA-Aktie: Ist das Netzwerkgeschäft die nächste Wachstumssäule?
Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität? Neues Patent: Wird Teslas lange versprochener Roadster doch noch zur Realität?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verrica Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

14.08.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Verrica Pharmaceuticals Inc Registered shs
0,58 EUR 0,58 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Verrica Pharmaceuticals hat am 12.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 12,7 Millionen USD gegenüber 5,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Verrica Pharmaceuticals und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Verrica Pharmaceuticals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Verrica Pharmaceuticals

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Verrica Pharmaceuticals Inc Registered shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung