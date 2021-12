Erste Group-Aktie freundlich: Erste Group kauft ungarische Commerzbank-Tochter

Die Banken haben den entsprechenden Vertrag unterzeichnet, wie die österreichische Bank mitteilte. Durch den Kauf festige die Erste Bank ihre Position im ungarischen Firmenkundengeschäft. Die Erste Group Bank Hungary Zrt übernehme 100 Prozent der Commerzbank Zrt, einschließlich des Kundenportfolios und des Hauptgebäudes der Bank in Budapest.

Über den Verkauf hinaus hätten die Erste Group und die Commerzbank vereinbart, eine umfassende Kooperationsvereinbarung abzuschließen. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt.

Die Transaktion stehe noch unter dem Vorbehalt der kartell- und bankaufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Der Abschluss des Verkaufs und der Beginn der operativen Umsetzung der Transaktion seien für die zweite Hälfte des Jahres 2022 geplant.

An der Börse in Wien steigt die Aktie der Erste Group am Freitag zeitweise um 0,2 Prozent auf 39,27 Euro. Commerzbank-Titel verlieren auf XETRA hingegen zeitweise 0,83 Prozent auf 6,47 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

