Verzögert sich Stuttgart 21 erneut? Weiter kein fixes Datum

26.02.26 14:22 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - Medienberichten zufolge droht dem Bahnprojekt Stuttgart 21 eine weitere jahrelange Hängepartie - nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur steht allerdings weiter kein konkretes Eröffnungsdatum fest. Die "Stuttgarter Zeitung" berichtet, dass der neue Stuttgarter Bahnknoten nicht vor 2029 in Betrieb gehen soll. Der SWR beruft sich auf Insider des Projektes, wonach die komplette Inbetriebnahme nicht vor 2030 sein werde.

Ein Bahnsprecher sagte: "Zu den genannten Spekulationen äußern wir uns nicht." Es bleibe dabei, dass man beauftragt sei, bis spätestens Mitte 2026 ein neues Inbetriebnahmekonzept zu erarbeiten.

Nach dpa-Informationen wurden die von den Medienberichten genannten Daten in Projektkreisen diskutiert, ein konkretes Datum für die Eröffnung der verschiedenen Teile des milliardenschweren Projektes soll es aber bislang nicht geben./dna/DP/jha