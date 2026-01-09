DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +0,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.883 +1,0%Euro1,1669 +0,3%Öl63,45 +0,7%Gold4.584 +1,6%
ViaDerma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

12.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ViaDerma Inc
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen

ViaDerma äußerte sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ViaDerma 0,45 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 0,60 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu ViaDerma Inc

