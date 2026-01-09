ViaDerma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
ViaDerma äußerte sich am 09.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ViaDerma 0,45 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 0,60 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
