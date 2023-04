Video: Bankenkrise? Was die Starinvestoren sagen und wie sie sich jetzt verhalten!

In Gold investieren, Kryptowährungen kaufen oder einfach weiter so? In diesem Video schätzen namhafte Börsenexperten wie Michael Burry und Cathie Wood (The Big Short) die aktuelle Situation an den Finanzmärkten ein - und geben Tipps, wie sich Privatanleger nun am besten verhalten sollten! Jetzt Video anschauen und Empfehlungen von den Profis erhalten!

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - so machen Sie mehr aus Ihrem Geld!

Welche Assets empfehlen die Experten jetzt? Auf welche Zeichen müssen Sie als Investor achten? Und welche Rolle können nun Bitcoin, Ethereum & Co. spielen? Im Video erhalten Sie die Antworten!

Bildquellen: finanzen.net