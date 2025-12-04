DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,60 -1,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.280 -1,2%Euro1,1645 -0,2%Öl63,34 +0,9%Gold4.209 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- US-Börsen letztlich uneins -- Salesforce mit starken Zahlen -- HPE, Intel, BP, Snowflake, DroneShield, Netflix, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, Rheinmetall im Fokus
Top News
Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert Pershing Square Capital: So hat Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025 investiert
Block-Aktie im Fokus: Neue Prognosen finden trotz schwachem Fintech-Umfeld Anklang Block-Aktie im Fokus: Neue Prognosen finden trotz schwachem Fintech-Umfeld Anklang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Viel kürzere Arbeitserlaubnis für Asylsuchende in den USA

04.12.25 22:27 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump verschärft ihre Migrationspolitik weiter. Asylsuchende in den USA bekommen künftig nur noch eine Arbeitserlaubnis für eineinhalb Jahre. Zuvor waren es fünf Jahre. Das gab die Einwanderungsbehörde USCIS bekannt. Dies ermöglicht es, Ausländer häufiger zu überprüfen, wie ein Sprecher sagte.

Wer­bung

Das "Wall Street Journal" berichtete, die Änderung betreffe Hunderttausende Menschen und habe auch Auswirkungen auf Unternehmen, die auf Asylsuchende mit Arbeitserlaubnis angewiesen seien. Ein Beispiel seien Firmen zu Fleischverarbeitung.

Zwei Millionen haben Land verlassen oder wurden deportiert

Die Trump-Regierung hat die Einwanderungspolitik zu einem ihrer Hauptthemen gemacht. Seit Amtsantritt von Trump im Januar haben nach Angaben des Heimatschutzministeriums von Ende Oktober fast zwei Millionen Menschen das Land verlassen - 530.000 Menschen seien deportiert worden und 1,6 Millionen hätten sich "selbst deportiert". Bis Ende des Jahres strebe die Regierung an, die Zahl der Abschiebung auf 600.000 zu erhöhen. Das Weiße Haus postete am Mittwoch die Zahl von zwei Millionen und kündigte an, die "Massendeportationen" gingen weiter

In vielen - meist demokratisch regierten - Städten sind Offiziere der Bundesbehörde ICE unterwegs, um angeblich kriminelle Ausländer festzunehmen. Wie die "Washington Post" berichtet, hatten aber etwa in der Hauptstadt von den festgenommenen Migranten 80 Prozent keinerlei Vorstrafen. Trump hatte am 11. August einen Kriminalitätsnotstand in der Hauptstadt erklärt. "Unsere Hauptstadt wurde von gewalttätigen Banden und blutrünstigen Kriminellen übernommen", behauptete er. Seitdem nahmen ICE-Teams laut "Washington Post" 1.100 Menschen fest./tm/DP/mis