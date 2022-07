Visa Aktie News: Visa verliert am Vormittag

Die Visa-Aktie wies um 01.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 187,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 187,50 EUR. Bei 187,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 244 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 213,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2021 bei 168,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 26.04.2022 hat Visa die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.189,00 USD – ein Plus von 25,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 5.729,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.07.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 8,40 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com