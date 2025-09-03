DAX23.774 +0,8%ESt505.349 +0,4%Top 10 Crypto15,31 -2,8%Dow45.458 +0,4%Nas21.559 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1644 -0,2%Öl67,07 -0,5%Gold3.548 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlägt sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Blick auf Visa-Kurs

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag kaum verändert

04.09.25 16:10 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Mit einem Kurs von 350,62 USD zeigte sich die Visa-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
301,80 EUR 1,65 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Visa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 350,62 USD. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 351,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 349,49 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 350,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 114.283 Visa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Am 26.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,24 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 23,50 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.

Am 29.07.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,17 Mrd. USD im Vergleich zu 8,90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,85 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

In eigener Sache

Übrigens: Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen