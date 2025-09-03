Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Blick auf Visa-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Mit einem Kurs von 350,62 USD zeigte sich die Visa-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Visa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 350,62 USD. Kurzfristig markierte die Visa-Aktie bei 351,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Visa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 349,49 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 350,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 114.283 Visa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Am 26.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,24 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 23,50 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.

Am 29.07.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,17 Mrd. USD im Vergleich zu 8,90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,85 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert