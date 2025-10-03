Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Visa zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Visa konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 347,95 USD.

Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 347,95 USD. Bei 348,25 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 346,11 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 74.286 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 375,51 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 273,29 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 21,46 Prozent sinken.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2025 11,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

