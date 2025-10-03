Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa reagiert am Freitagabend positiv

Visa im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Visa. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 350,24 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 350,24 USD zu. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 353,04 USD an. Bei 346,11 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Visa-Aktien beläuft sich auf 360.071 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 6,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 273,29 USD am 08.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 28,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Visa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,43 USD je Visa-Aktie belaufen.

