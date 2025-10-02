Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa büßt am Donnerstagabend ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Visa. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 346,20 USD.

Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 346,20 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 343,58 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 345,38 USD. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 520.568 Aktien.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 8,47 Prozent zulegen. Bei 273,29 USD erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,06 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 385,40 USD.

Am 29.07.2025 hat Visa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,43 USD je Aktie aus.

