Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochabend auf grünem Terrain

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 347,04 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,7 Prozent auf 347,04 USD. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 349,34 USD zu. Mit einem Wert von 340,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 686.466 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 8,20 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2024 auf bis zu 273,29 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 21,25 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,40 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8,90 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,43 USD je Aktie belaufen.

