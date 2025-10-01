DAX24.088 +0,9%Est505.575 +0,8%MSCI World4.311 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.659 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.874 +0,4%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- Zurückhaltung an US-Börsen -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Mittwochnachmittag

01.10.25 16:10 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gewinnt am Mittwochnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 346,08 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
295,55 EUR 5,30 EUR 1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere um 15:53 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die Visa-Aktie bis auf 346,85 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 340,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 253.962 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,50 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2024 bei 273,29 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 21,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,40 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,17 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 11,43 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Langfristige Gewinner: Diese Buffett-Aktien zählen zu den potenziellen Outperformern

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

