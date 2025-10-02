Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Visa
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 346,96 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 346,96 USD. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 344,23 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 345,38 USD. Zuletzt wurden via New York 207.784 Visa-Aktien umgesetzt.
Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 375,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Visa-Aktie mit einem Kursplus von 8,23 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2024 (273,29 USD). Mit einem Kursverlust von 21,23 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 385,40 USD.
Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,69 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,90 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.
Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,43 USD je Aktie.
Alle: Alle Empfehlungen