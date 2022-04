Visa Aktie News: Visa am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Visa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 202,80 EUR. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 201,50 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 207,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.763 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 213,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2021 erreicht. 5,35 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 168,00 EUR fiel das Papier am 02.12.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Visa ließ sich am 27.01.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,81 USD gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 5,69 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,06 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Visa-Ergebnisse für Q3 2022 erwarten Experten am 26.07.2022.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,44 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Fintechs setzen Hoffnungen auf Stablecoins und Zentralbankwährungen

Visa-Aktie: Visa fördert mit Krypto-Abteilung Künstler beim Launchen von NFTs

Visa-Aktie: Visa-CEO Al Kelly stellt Nutzen von Kryptowährungen infrage

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Visa Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Visa Inc.

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com