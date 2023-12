Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochvormittag verlustreich

Kurs der Visa

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Visa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 0,2 Prozent auf 253,97 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 0,2 Prozent auf 253,97 USD. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 252,81 USD. Bei 252,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via AMEX 1.330 Visa-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 257,14 USD. Dieser Kurs wurde am 04.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.12.2022 auf bis zu 202,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 25,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Visa ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.609,00 USD – ein Plus von 10,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 7.787,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,89 USD je Aktie.

