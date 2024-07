Aktie im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Montagnachmittag seitwärts

08.07.24 16:10 Uhr

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Visa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 270,63 USD.

Wer­bung

Kaum Ausschläge verzeichnete die Visa-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 270,63 USD. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 271,44 USD zu. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 270,25 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 270,25 USD. Zuletzt wurden via New York 211.803 Visa-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 290,96 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 6,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 227,68 USD fiel das Papier am 27.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,87 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 1,80 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 325,00 USD an. Am 23.04.2024 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,04 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 8,78 Mrd. USD gegenüber 7,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Visa-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.07.2024 erwartet. Visa dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2025 präsentieren. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,94 USD je Visa-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Visa-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com