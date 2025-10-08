Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteidigt am Nachmittag Tendenz

DAX24.617 +1,0%Est505.648 +0,6%MSCI World4.345 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.919 +0,6%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1628 -0,3%Öl65,91 +0,3%Gold4.044 +1,5%
Dow stärker -- DAX kurz vor neuem Rekord - über 24.600 Punkten -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Visa hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Visa-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 352,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
303,95 EUR 2,70 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Visa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 352,16 USD. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 355,00 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Visa-Aktie bis auf 351,86 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 354,71 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 162.752 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 274,01 USD. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 28,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Visa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 385,40 USD.

Am 29.07.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2025 11,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

