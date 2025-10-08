Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochabend ohne große Veränderung

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Visa. Kaum Ausschläge verzeichnete die Visa-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 352,26 USD.

Die Visa-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 352,26 USD an der Tafel. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 355,00 USD zu. In der Spitze büßte die Visa-Aktie bis auf 351,75 USD ein. Bei 354,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 333.443 Stück gehandelt.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 274,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,39 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Visa am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent auf 10,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,43 USD je Visa-Aktie belaufen.

