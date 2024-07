Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verliert am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 260,98 USD.

Die Visa-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 260,98 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Visa-Aktie bei 258,52 USD. Bei 258,62 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 423.427 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 290,96 USD. 11,49 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 227,68 USD. Dieser Wert wurde am 27.07.2023 erreicht. Mit Abgaben von 12,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,13 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 325,00 USD aus.

Am 23.04.2024 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS lag bei 2,33 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,78 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,99 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.07.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2024 9,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

