Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag billiger

Kursverlauf

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 282,06 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 282,06 USD. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 282,06 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 283,45 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 142.717 Visa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (290,96 USD) erklomm das Papier am 22.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 227,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,23 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,12 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 318,50 USD je Visa-Aktie an.

Visa ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,12 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,90 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Visa am 22.10.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 9,92 USD je Aktie.

