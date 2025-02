Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Visa am Nachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 352,24 USD.

Das Papier von Visa legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 352,24 USD. Die Visa-Aktie legte bis auf 353,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 353,12 USD. Bisher wurden via New York 130.473 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 353,34 USD. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 0,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.07.2024 Kursverluste bis auf 252,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 28,25 Prozent Luft nach unten.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 393,00 USD je Visa-Aktie an.

Visa veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,63 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 16,85 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 10 Jahren verdient

Starker Wochentag in New York: So steht der Dow Jones aktuell

Börse New York in Rot: Dow Jones gibt zum Start nach