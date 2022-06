Visa Aktie News: Visa am Mittag mit Verlusten

Um 13.06.2022 12:22:00 Uhr fiel die Visa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 185,60 EUR ab. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 184,60 EUR nach. Bei 188,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.591 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 213,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 13,13 Prozent niedriger. Am 02.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 168,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 10,48 Prozent Luft nach unten.

Am 26.04.2022 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 1,38 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.189,00 USD – ein Plus von 25,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 5.729,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2022 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,39 USD fest.

